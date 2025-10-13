¿Quién es Elkana Bohbot, el colombo-israelí liberado por Hamás?

Liberación de rehenes por parte de Hamás y Elkana Bohbot. Fotos: (Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) / X @IsraelinSpanish

En la madrugada de este lunes, 13 de octubre, se confirmó la liberación de los 20 rehenes que el grupo islamista Hamás mantuvo secuestrados durante más de dos años.

El 7 de octubre de 2023, el brazo armado de Hamás atacó Israel en el lugar donde se realizaba el Festival Nova de música. Allí secuestraron a decenas de personas y asesinaron a más de 370 personas, según informó Israel.

Entre los secuestrados por Hamás estaba Elkana Bohbot, un ciudadano colombo-israelí.

¿Quién es Elkana Bohbot?

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno.

El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.

Bohbot está casado con una israelí de origen colombiano, Rebecca González. Padre de un niño pequeño, vivía cerca de Jerusalén. El presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023.

Su esposa dijo en febrero de este año que recibió una “prueba de vida” de parte de Ohad Ben Ami, quien fue liberado de su cautiverio el 8 de febrero y pasó varios meses con Bohbot en Gaza.

Antes de su secuestro, Bohbot tenía el proyecto de abrir una tienda de helados en Tel Aviv, según sus padres.

El rehén apareció en mayo en un video difundido por Hamás, en compañía de Yosef Haim Ohana. Elkana Bohbot se muestra silencioso, visiblemente debilitado y tumbado bajo una manta.