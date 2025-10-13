Expectativa mundial por liberación de rehenes y cumbre de paz por Gaza que se lleva a cabo este lunes

Una treintena de líderes mundiales participarán mañana lunes en la ceremonia de la firma del plan de paz para la Franja de Gaza impulsado por Estados Unidos en la ciudad balnearia egipcia de Sharm el Sheij, informaron este domingo fuentes oficiales.

El portavoz de la Presidencia egipcia, el embajador Mohamed al Shennawy, confirmó la participación hasta el momento de 26 mandatarios políticos y tres jefes de organismos internacionales como parte del programa preliminar del que se hizo eco el diario oficial egipcio Al Ahram.

Según informó el diplomático, el encuentro será copresidido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el estadounidense, Donald Trump, e incluirá la participación de los jefes de Estado de Catar, país que ha sido un mediador crucial en el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, así como de los de Jordania, Kuwait y Baréin, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

También confirmaron su participación los presidentes de Turquía, Indonesia, Azerbaiyán, Francia y Chipre, además del canciller de Alemania, y los primeros ministros de Italia, Reino Unido, Grecia, Armenia, Hungría, Pakistán, Canadá, Noruega e Irak.

Lea más: Hamás insiste en la liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

España estará representada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Emiratos Árabes Unidos enviará a su vicepresidente, mientras que Omán y la India estarán representados por sus ministros de Exteriores y Japón por su embajador en El Cairo.

Además, está prevista la asistencia del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; su homólogo en la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Le puede interesar: Irán rechazó la invitación a la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto, según medios

El programa preliminar de esta cumbre incluye una reunión bilateral entre Al Sisi y Trump, además de una reunión grupal con los líderes y presidentes participantes.

Cientos de personas se reúnen en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Israel

Cientos de personas acuden este domingo a la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, que contiene el aliento ante el regreso inminente de los secuestrados por parte de Hamás, que se espera tendrá lugar a lo largo de la madrugada del lunes 13 de octubre.

“Hemos venido porque sentimos que este es el lugar donde hay que estar. Es mucho mejor que estar absortos con lo que publican en internet”, sonríe Rut, una madre israelí mientras sujeta a uno de sus cinco hijos, con los que ha acudido a prestar su apoyo.

La conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde las familias de los secuestrados y asesinados por Hamás instauraron su cuartel operativo en las primeras semanas que siguieron a la tragedia del 7 de octubre de 2023, se llena de banderas estadounidenses en la que todos esperan sea la última noche de espera agónica.

El contador, que suma los segundos desde que los 250 rehenes fueran secuestrados, subraya con sus cifras rojas la cuenta atrás que tiene al país en vilo: el regreso de los 48 secuestrados que continúan en manos de las milicias, que se ha anunciado tendrá lugar antes del mediodía de mañana. De ellos, se estima que solo 20 continúan con vida.



