Irán rechazó la invitación a la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto, según medios

Irán no asistirá mañana, lunes 13 de octubre, a la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, en Egipto, pese a haber sido invitado oficialmente al encuentro destinado a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, informaron medios iraníes este domingo, 12 de octubre.

Según la agencia Tasnim, una fuente anónima cercana al Gobierno iraní descartó la participación del país en la cumbre internacional, después de que el medio estadounidense Axios informara anoche que el Departamento de Estado de Estados Unidos había invitado al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, al encuentro.

La Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, que se llevará a cabo mañana en esta ciudad balnearia, estará presidida por los jefes de Estado de EE.UU. y Egipto, Donald Trump y Abdelfatah al Sisi.

La Presidencia egipcia apuntó este domingo, en un comunicado, que la cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, entre los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer.

“La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, fortalecer los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y abrir un nuevo capítulo en la seguridad y la estabilidad regional”, según la Presidencia egipcia.

La cita fue anunciada después de que Israel y el grupo islamista palestino Hamás alcanzaran el miércoles un acuerdo para el alto el fuego en Gaza, el cual constituye la primera fase del plan de paz de Trump para el enclave costero palestino.

El plan incluye una tregua, que entró en vigor el viernes, así como la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación, por parte de Israel, de cientos de palestinos y el ingreso de más ayuda humanitaria a Gaza.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo el sábado que Teherán apoya “cualquier acción que conduzca a detener los crímenes y el genocidio” de palestinos, así como la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y el comienzo de la reconstrucción del enclave palestino.

