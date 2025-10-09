El ministro de Defensa Pedro Sánchez conmemorará en el Día del Veterano en Tunja

Tunja

Este viernes 10 de octubre se conmemora el Día del Veterano y Tunja será el epicentro de esta gran jornada en la que los veteranos de las Fuerzas Militares serán homenajeados.

Para esta conmemoración se dispondrá de un gran dispositivo por parte de la Policía Metropolitana de Tunja, el Ejército Nacional y la Policía de Boyacá.

“Tenemos previsto alrededor de 700 policías para celebrar este día tan especial para nuestros héroes y veteranos de la fuerza pública y brindar seguridad a los asistentes, en cabeza del señor ministro de Defesa, la cúpula militar y todo el dispositivo está dispuesto”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja

De acuerdo con las autoridades, la ceremonia principal se desarrollará en la Plaza de Bolívar de Tunja, a partir de las 9:00 de la mañana con una eucaristía en la Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja, allí también se hará una ofrenda floral en memoria de los uniformados fallecidos en combate.

“Tenemos a las 9:00 de la mañana una celebración eucarística en la catedral, posterior a eso tenemos una ofrenda floral en la Plaza de Bolívar y por último tenemos nuestra conmemoración, nuestros reconocimientos y condecoraciones a nuestros veteranos, toda la ciudadanía está invitada para que nos acompañen a celebra este día maravilloso para nuestros héroes. Se entregarán 102 condecoraciones para los que participaron en la guerra de Corea, en la del Canal de Suez y adicional a eso también la gobernación de Boyacá, las alcaldías y la Asamblea Departamental también van a condecorar a algunos veteranos”, dijo Lemus Pinto.

Además de Tunja, la conmemoración del Día del Veterano de las Fuerzas Militares se realizará en 16 departamentos del país.

El Día del Veterano se conmemora cada 10 de octubre por ser el día en que las tropas patriotas entraron a Cartagena para hacer efectiva la rendición del ejército español e izar por primera vez la bandera de Colombia.