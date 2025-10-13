Hamás entrega en Gaza a los primeros rehenes vivos, según prensa israelí

Hamás entregó a la Cruz Roja dentro de Gaza a los siete primeros rehenes vivos liberados en el marco del alto el fuego acordado con Israel, informaron los medios israelíes.

Según indica el canal israelí N12 o el periódico Haarez, que citan fuentes de Cruz Roja, los primeros rehenes liberados son: Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren.

¿Quiénes son los primeros rehenes liberados?

Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27) fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24) fue tomado como rehén en el festival de música masacrado.

Matan Angrist (22) prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

El plan de liberación es que las milicias entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los trasladará a manos del Ejército israelí. Este a su vez los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

¿Qué pasará tras la liberación de los rehenes israelíes?

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una “breve ceremonia” y rezo judíos.

El Ejército israelí confirma que los siete rehenes están siendo transferidos a sus fuerzas

El Ejército israelí confirmó en un comunicado que los siete primeros rehenes vivos liberados este lunes por Hamás están en custodia de la Cruz Roja y camino de ser entregados a las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza.

“Según información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes han sido transferidos a su custodia y se encuentran camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)” dentro de Gaza, indica la nota.

Y añade el Ejército está preparado para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante.