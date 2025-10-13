Así fue el reencuentro de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, con su esposa Rebeca González

A través de sus redes sociales, el representante de la Comunidad Judía en Colombia, Marcos Peckel, compartió la fotografía del reencuentro de Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, con su esposa Rebeca González.

Esta imagen se produce tras más de dos años de que Bohbot estuviera secuestrado por Hamás y fuera liberado este 13 de octubre junto a otros 19 rehenes que tenía el grupo islamista.

“Está foto lo dice todo. Nuestro compatriota Elkana Bohbot en brazos de su esposa Rebeca. Termina la pesadilla. Am Israel Jai”, escribió Peckel.

Momentos antes del reencuentro, Rebeca, esposa de Bohbot, publicó en redes sociales la expectativa que tenía y el lugar en donde finalmente vio nuevamente a su marido.

“Este momento se ha hecho realidad gracias a todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por hacer realidad este día. Después de tanto tiempo, un mar infinito de alegría ha regresado finalmente a mi vida”, escribió.

¿Quién es Elkana Bohbot?

Elkana Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno.

El día del ataque de Hamásse difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.