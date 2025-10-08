SAE recuperó lujosa mansión en Cali y descubrió a extranjeros que buscaban caleta de dinero

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó una lujosa mansión en Cali que pertenecía a Vicente Wilson Rivera González, considerado uno de los cabecillas del Cartel del Amazonas, una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina durante los años noventa.

La entidad afirmó que durante la diligencia de recuperación hallaron a tres hombres extranjeros dentro del inmueble realizando excavaciones en pisos y paredes con el propósito de encontrar una supuesta o caleta de dinero.

Según los ocupantes, un santero les había asegurado que en la propiedad se ocultaban grandes sumas de dinero del narcotráfico.

“Esta recuperación es una muestra de que el Estado vuelve a hacerse presente donde antes reinaba la ilegalidad. En este caso, el inmueble será́ destinado a la educación de cientos de jóvenes colombianos que forjaran el futuro del país. Cada inmueble que rescatamos es una victoria de la legalidad sobre el crimen y un paso más hacia la paz y la justicia social”, aseguró Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.

La entidad aseguró que el inmueble recuperado tiene una piscina interior, amplias áreas sociales, y un gran valor arquitectónico. Fue incautado dentro del proceso de extinción de dominio adelantado contra Rivera González, quien fue capturado en 2001 y condenado a siete años de prisión por narcotráfico y lavado de activos.

Bienes recuperados por la SAE Ampliar

Bienes recuperados por la SAE Ampliar





Bienes recuperados por la SAE Ampliar





Bienes recuperados por la SAE Ampliar

