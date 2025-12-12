El Gobierno Nacional deja abierta la posibilidad de bombardeos en la región del Catatumbo

Norte de Santander

Una vez concluido el Consejo de Seguridad en Norte de Santander, presidido por el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el jefe de esta cartera aseguró que está abierta la posibilidad de bombardeos en el Catatumbo, para recuperar el orden en esta región del país.

“Si es del caso emplearemos operaciones aplicando todo el poder de la fuerza legítima del Estado, como los bombardeos. Eso es una capacidad legal, es una fuerza legítima, existen normas para ello y nosotros la cumplimos cabalmente”, indicó Sánchez.

También hizo referencia al aumento de reclutamiento infantil en esta zona del país, asegurando que “en un 63% se ha incrementado el reclutamiento de menores para llevarlos a esos grupos criminales”, resaltando que “nos están robando a nuestros menores”.

Agregó que justamente los responsables de ese reclutamiento serían los primeros objetivos de dichos bombardeos. “Quien recluta a los menores es el responsable por la suerte de los menores combatientes. No dudaremos en actuar y emplear esta capacidad para proteger al pueblo colombiano”.

Desde Cúcuta, el Ministro de Defensa recordó las millonarias recompensa por las capturas de los principales cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC.

En el Consejo de Seguridad que se desarrolló en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, el ministro de Defensa @PedroSanchezCol explicó algunas de las acciones que ha realizado la Fuerza Pública para mejorar los indicadores de seguridad en la región del Catatumbo.

Pedro Sánchez también hizo referencia a una posible intervención en Venezuela, por parte de los Estados Unidos. “A esa hipotética intervención que plantea de parte de los Estados Unidos en Venezuela, la posición que ha planteado el señor presidente y que también corresponde a la misión constitucional del Ministerio de Defensa es simplemente recibir a aquellos migrantes, apoyar a las autoridades aquí locales si ocurriera una migración”.

Además, se contemplan un eventual paso a territorio colombiano de grupos criminales del país. “Si llegaran a pasar delincuentes, carteles del ELN que se la pasan de un lado a otro o de la Segunda Marquetalia que se la pasan de un lado al otro, pues es simplemente atacarlos criminales en nuestro territorio nacional”.

Concluyó indicando que ya las autoridades de Norte de Santander y el Gobierno Nacional están listos para una posible nueva ola migratoria desde el vecino país.