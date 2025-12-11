Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos recuperados

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Cúcuta

Durante los últimos 22 años, la Fundación Banco de Alimentos de la ciudad de Cúcuta ha brindado apoyo a la población más vulnerable de Norte de Santander y zona de frontera. Para este año 2025, rompieron un importante récord, rescatar más de un millón de kilos de alimentos.

“En el Banco de Alimentos de Cúcuta estamos muy contentos porque por primera vez en su historia pasó el millón de kilos de alimentos recuperados. Era un millón de kilos de alimentos que iban a parar en la basura, que iban a desperdiciarse y logramos desde el Banco de Alimentos recuperarlos para luego donarlos, llevarlos a las personas más vulnerables del departamento Norte de Santander, de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana“, dijo el sacerdote Carlos Escalante, director de la Fundación.

Gracias a esta labor y a las donaciones recibidas, han brindado apoyo alimentario en crisis que han marcado el departamento, como la llegada masiva de migrantes venezolanos y para este año 2025, la crisis del Catatumbo.

“Gracias a eso también pudimos apoyar momentos de crisis como el desplazamiento en el Catatumbo, las realidades de pobreza de la ciudad y también la realidad migratoria que vivimos en esta zona de frontera”.

Pero esta fundación quiso ir más allá y ahora cuenta con su propia granja, donde producen alimentos saludables. “Somos el primer Banco de Alimentos de Colombia que produce alimentos sanos y saludables, ya que contamos con una granja propia y aquellos alimentos que no son aptos para el consumo humano lo llevamos a la granja y estamos produciendo carne de cerdo, carne de pescado, carne de pollo, carne de gallina, huevos y además estamos produciendo sembrados de mazorca, de yuca, de plátano y de hortalizas”.

Desde ya se preparan para el próximo 2026, donde “seguiremos rescatando alimentos, por supuesto que el otro año podamos dar la cifra de que superamos el millón de kilos recuperados y esto se logra gracias a la difusión de los medios de comunicación, porque los empresarios escuchan, porque la gente escucha.Hay un lugar donde yo puedo llevar la comida, que la comida no se bote, que la comida no se pierda, porque en Cúcuta, en el departamento, hay muchas personas pasando hambre y el Banco de Alimentos está llegando a las personas más vulnerables para colocar en sus mesas un plato de comida”.