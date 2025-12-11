Organizaciones sociales rechazan el aumento de secuestros en la región del Catatumbo

Catatumbo

A pesar de que durante los últimos días se han presentado liberaciones masivas de secuestrados en la región del Catatumbo, los casos selectivos de este flagelo no paran.

En las últimas horas, una joven universitaria de 23 años fue secuestrada por hombres armados, quienes se la llevaron con rumbo desconocido. Aún se desconoce su paradero y los responsables de esta acción.

Ante esto, defensores de Derechos Humanos están alzando su voz, por el aumento de los casos de secuestro, sobre todo extorsivo, que se están presentando en el Catatumbo.

Más información Judicializan a presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsionar a comerciantes en Cenabastos

“Lamentablemente muchos de estos grupos y muchos de estos delincuentes hacen caso omiso a cualquier petición o solicitud que hagan las autoridades como los gobernadores y los alcaldes" dijo Nelson Arévalo, director de Corporeddeh en Ocaña, haciendo referencia al mensaje que envío el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, de parar este flagelo y devolver a todos los secuestrados a su hogar.

Recordó que en el Catatumbo se presentan dos tipos de secuestros. “Debemos diferenciar que unos son extorsivos, que es simplemente para los grupos alimentar sus finanzas y lamentable que sean a través de personas que han trabajado toda su vida, que han hecho un pequeño dinero, tienen algo de dinero para subsistir y vienen y se lo quitan de esa manera. Y también tenemos que diferenciar que hay unas retenciones, secuestros por parte de los grupos que se encuentran en confrontación actualmente en la región del Catatumbo y en la región del sur del César. Esos ya son unos secuestros de la guerra que también son lamentables. Ninguno de esos secuestros debe ser permitidos ni admitidos por ninguna comunidad, ni mucho menos darle a eso cero relevancia. Tiene que mantenerse siempre el grito de todas las comunidades”.

Según datos entregados por defensores de DD.HH y organizaciones sociales, en lo corrido del 2025, más de 60 casos de secuestro se han presentado en Norte de Santander.