Petro destacó reconocimiento de The Economist que ubica a Colombia entre las mejores economías

El presidente Gustavo Petro dijo que, pese a no recibir reconocimiento de “expertos” de medios como RCN y Caracol ni de analistas como Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, Colombia fue destacada por la revista The Economist como una de las economías con mejor desempeño dentro de la OCDE.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que el país aparece como la cuarta mejor economía del bloque, según un ranking que mide la variación anual del PIB y el comportamiento de los precios de las acciones en el tercer trimestre de 2025.

Petro acompañó su afirmación con una gráfica de The Economist titulada “As sweet as a pastel de nata”, en la que Colombia figura en el cuarto lugar, empatada con España, con un crecimiento del PIB del 3,4% frente al mismo periodo del año anterior. El listado es encabezado por Portugal, Irlanda e Israel.

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que este tipo de reconocimientos explican, a su juicio, el interés de empresarios nacionales e internacionales por dialogar con el Gobierno.

“Por eso nos buscan para dialogar verdaderos empresarios de todo el país y del mundo”, señaló.