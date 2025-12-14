Por más de 15 minutos, el ELN atacó con ráfagas de fusil la estación de policía en Puerto Santander

Norte de Santander

El hecho se presentó en el municipio fronterizo de Puerto Santander, en Norte de Santander en horas de la madrugada de este domingo 14 de diciembre. Según las autoridades, hombres del ELN atacaron con ráfagas de fusil la estación de policía, lo que provocó la respuesta inmediata de los uniformados, permitiendo que no se presentará afectaciones a la fuerza pública.

Sin embargo, el conductor de una ambulancia que estaba ubicado a escasos metros de este ataque, fue alcanzado por las balas y falleció en el sitio.

“A las 2:25 de la mañana se registra el ataque contra la estación de policía de Puerto Santander. Nuestros policías, quienes se encontraban de servicio, repelen el ataque por parte del ELN, el cual se prolongó por un espacio de 15 a 20 minutos”, explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

Una vez terminó esta acción violenta, los uniformados fueron alertados que el conductor de la ambulancia del municipio había fallecido. “Nosotros coordinamos con la Fiscalía General de la Nación y nuestras unidades de policía judicial, la inspección técnica a cadáver, la recolección de material probatorio, para establecer qué fue lo que sucedió”, indicó el coronel.

Explosivos en la vía Pamplona

Así mismo, conductores que se movilizan sobre la vía Cúcuta - Pamplona reportaron un cilindro con las insignias del ELN, a la altura del sector conocido como Villa Marina. Las autoridades se trasladan hasta este lugar para establecer la posible presencia de explosivos.

Es de resaltar que en Norte de Santander, las empresas de transporte público intermunicipal, que cubren rutas hacia la región del Catatumbo, han cancelado sus operaciones a partir de hoy y hasta el próximo 17, por temor a las represalias del ELN en el marco de este paro armado. Cúcuta y su Área Metropolitana está en alerta máxima tras el anuncio del frente urbano de esta guerrilla, de unirse al paro nacional.