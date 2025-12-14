MinDefensa ofrece recompensa de hasta $200 millones por información que evite “amenazas terroristas”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar acerca del paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que inició este domingo, 14 de diciembre.

“Debemos rechazar esta amenaza que hace el ELN contra los colombianos, no es contra la fuerza pública, es contra los campesinos, contra las comunidades”, mencionó.

Por eso, el ministro anunció que ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticiparnos y neutralizar cualquier amenaza terrorista en todo el territorio.

“Nuestras unidades militares y policiales están desplegadas, pero el terrorismo es bien complejo de atacar si no se cuentas con información”, señaló.

De esta manera, reiteró su llamado a la población para que, si ven algo sospechoso, lo comuniquen a las autoridades. “Estar muy alertas y nosotros hacer acompañamientos en ejes viales para que no se afecte la movilidad en la población”.

Ataque del ELN a estación de Policía en Norte de Santander

El MinDefensa señaló que el ELN siempre intenta atacar a la fuerza pública. “En Norte de Santander, hemos neutralizado a 125 integrantes y eso denota la ofensiva que llevamos”.

Acciones para evitar represalias por extradición de ‘Pipe Tuluá’

Ante la decisión del Gobierno Nacional de autorizar la extradición de ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda delincuencial ‘La Inmaculada’, podría haber acciones en contra de la población o la fuerza pública. Así las cosas, el ministro aseguró que la clave es la anticipación.

“Un criminal de esta calaña, otros intentarán quedarse con ese negocio oscuro del narcotráfico. De allí que el operativo que adelantamos nos permitió capturar a unas personas”, comentó.

“Tanto lo del cartel del ELN, el de ‘La Inmaculada’, el de las disidencias, nos lleva a un común denominador: mientras existan las economías ilegales, el narcotráfico, es imposible que estas dejen de existir”, añadió.

Suspensión de extradición de alias ‘Araña’

El jefe de la cartera de Defensa se abstuvo de hablar de ese tema, aunque afirmó que el foco de las Fuerzas Militares es seguir atacando a ese grupo criminal.

“Nosotros hemos visto que el ADN de esos grupos es tener el foco en la economía criminal. Si bien la ley de Paz Total es una política de Estado, a nosotros nos compete neutralizar las amenazas”, dijo.