Capturaron a integrantes de ‘La Inmaculada’ en medio de la tensión por extradición de ‘Pipe Tuluá’

Caen integrantes de “La Inmaculada” en medio de la tensión por la extradición de ‘Pipe Tuluá’

Tuluá

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron la captura de alias ‘Guaya’ y alias ‘Chicano’ presuntos sicarios del grupo delincuencial ‘La Inmaculada’, así como la aprehensión de alias ‘Pulga Arrecha’, un menor de edad integrante de esta misma estructura.

De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos estarían detrás de las extorsiones a comerciantes de fruver y del sector cárnico en Tuluá, además de participar en ataques con artefactos incendiarios utilizados para presionar el pago de cuotas ilegales.

“Estas personas utilizaban estas maniobras para poder intimidar a las personas para el pago de las extorsiones. En las actividades de registro de allanamiento, se les encontró un arma de fuego, una granada de fragmentación, dos granadas calibre 40 mm, cartuchos de varias denominaciones, un kilo de marihuana y 300 gramos de Tussi”, detalló la general Sandra, Liliana Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle del Cauca.

Todo esto ocurre mientras Tuluá permanece en alerta por la reciente aprobación de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, máximo cabecilla de ‘La Inmaculada’.

Ante ese escenario, la seguridad en el municipio fue reforzada para prevenir cualquier posible retaliación de la estructura criminal.

Escuche W Radio en vivo aquí: