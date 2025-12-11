Actualidad

Presidente Petro autorizó la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos

Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, ya ha sido condenado a 30 años de prisión por 39 homicidios y múltiples delitos.

Felipe Marín, alias &#039;Pipe Tuluá&#039; FOTO: W Radio

Este 11 de diciembre, el presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, a Estados Unidos.

Cabe recordar que Marín Silva, líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’, ya ha sido condenado a 30 años de prisión por 39 homicidios y múltiples delitos.

El pasado mes de noviembre, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Marín Silva. Ahora, con la firma del presidente Petro, será enviado tras el pedido hecho por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

Noticia en desarrollo...

