Corte Suprema: proceso para resolver extradición de ‘Pipe Tuluá’ entra en su recta final

W Radio conoció que la Corte Suprema de Justicia entró oficialmente en la etapa final para resolver la solicitud de extradición que pesa sobre el jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín alias ‘Pipe Tuluá’.

Lo anterior, luego de culminar la etapa de recolección probatoria y abrir formalmente la etapa de alegatos finales antes de tomar una determinación.

El despacho del magistrado Gerson Chaverra ordenó correr término por cinco días para que las partes presenten sus alegaciones finales, en las que tanto la defensa de ‘Pipe Tuluá’ como la Procuraduría podrán expresar sus últimos argumentos de cara a la definición.

Posterior al mismo, el despacho del magistrado Gerson Chaverra comenzará a elaborar la ponencia que será presentada ante el pleno de la Sala Penal de la Corte para que se adelante la deliberación y votación.

Corte deja en firme rechazo a pruebas pedidas por ‘Pipe Tuluá’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó de fondo y de forma definitiva la solicitud de varias pruebas pedidas por Andrés Felipe Marín ‘Pipe Tuluá’, para que sean analizadas dentro del trámite en el que se evalúa si es extraditado o no a Estados Unidos.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó de fondo y de forma definitiva la solicitud de varias pruebas pedidas por Andrés Felipe Marín ‘Pipe Tuluá’, para que sean analizadas dentro del trámite en el que se evalúa si es extraditado o no a Estados Unidos.

El alto tribunal rechazó los argumentos presentados por el abogado de ‘Pipe Tuluá’ con los cuales buscaba revocar la decisión de primera instancia, en donde se negaron varias pruebas con las que buscaba evitar la extradición alegando que no se le podría juzgar dos veces por los mismos hechos, entre otros motivos.

Para la Sala Penal de la Corte, magistrado ponente Gerson Chaverra, las pruebas solicitadas evidentemente resultan impertinentes, porque ya se estableció plenamente la identidad de ‘Pipe Tuluá’, y no era necesario oficiar a la ONU para obtener “insumos” que permitieran fijar parámetros de respeto a los derechos humanos, en caso de ser extraditado.

De hecho, para la Corte Suprema, la defensa de ‘Pipe Tuluá’ quiso acudir al recurso de reposición como una forma de corregir sus “yerros” en la argumentación durante primera instancia.

“El disenso no condensa argumento alguno orientado a evidenciar yerros fácticos o jurídicos de la decisión censurada y, la Sala tampoco los advierte, pues, al no haberse satisfecho las exigencias de pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad que rigen las solicitudes probatorias en el trámite de extradición, las pruebas solicitadas debían negarse” se determinó.

Escuche W Radio en vivo: