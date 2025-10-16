Tribunal de Riohacha niega regreso de ‘Pipe Tuluá’ a La Picota; seguirá en la Estación Mártires

El Tribunal de Riohacha revocó la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Guajira, que había ordenado vía acción de tutela el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, al pabellón de extraditables del Complejo Carcelario La Picota en Bogotá el pasado 25 de septiembre.

Por su parte, la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aclaró que la acción de tutela debía ser conocida por los jueces del circuito de Bogotá y no de otra ciudad, debido a que Marín Silva está recluido en la capital.

Además, destacó que ‘Pipe Tuluá’ “está en el pabellón de máxima seguridad para extraditables en el Complejo Carcelario de La Picota, como resultado de una solicitud de la Policía Nacional por razones de seguridad”. Este pabellón agrega el Inpec, “cuenta con medidas de seguridad estrictas, incluyendo monitoreo constante y presencia de personal especializado”.

La entidad también subrayó que el recluso no está imposibilitado para defender sus derechos, pues en ocasiones anteriores ha actuado por sí mismo en acciones de tutela:

“Se argumentó que el traslado a este pabellón fue realizado para garantizar su seguridad personal debido a su perfil de alto riesgo. Además, se aclaró que no existe solicitud de traslado al Eron de Santa Marta, ya que dicho establecimiento no cuenta con las condiciones necesarias para su reclusión”.

