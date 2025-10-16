Judicial

Tribunal de Riohacha niega regreso de ‘Pipe Tuluá’ a La Picota; seguirá en la Estación Mártires

Fuentes de la Dirección Nacional de Inteligencia confirmaron acercamientos con el líder de la organización criminal ‘La Inmaculada’ para iniciar un proceso de diálogo y tránsito hacia la paz.

Cárcel abierta imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Cárcel abierta imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Hans Neleman

El Tribunal de Riohacha revocó la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Guajira, que había ordenado vía acción de tutela el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, al pabellón de extraditables del Complejo Carcelario La Picota en Bogotá el pasado 25 de septiembre.

Por su parte, la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aclaró que la acción de tutela debía ser conocida por los jueces del circuito de Bogotá y no de otra ciudad, debido a que Marín Silva está recluido en la capital.

Además, destacó que ‘Pipe Tuluá’ “está en el pabellón de máxima seguridad para extraditables en el Complejo Carcelario de La Picota, como resultado de una solicitud de la Policía Nacional por razones de seguridad”. Este pabellón agrega el Inpec, “cuenta con medidas de seguridad estrictas, incluyendo monitoreo constante y presencia de personal especializado”.

La entidad también subrayó que el recluso no está imposibilitado para defender sus derechos, pues en ocasiones anteriores ha actuado por sí mismo en acciones de tutela:

  • “Se argumentó que el traslado a este pabellón fue realizado para garantizar su seguridad personal debido a su perfil de alto riesgo. Además, se aclaró que no existe solicitud de traslado al Eron de Santa Marta, ya que dicho establecimiento no cuenta con las condiciones necesarias para su reclusión”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad