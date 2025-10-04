Inpec informó que se restablece la normalidad en las visitas a reclusos en Bogotá y Valle

El Inpec revaluó su decisión de restringir el ingreso de familiares y amigos de personas privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá y Valle del Cauca, por lo que mañana, domingo 5 de octubre, habrá normalidad en los ingresos.

Vea aquí: Ataque sicarial en cárcel La Modelo dejó un funcionario del Inpec muerto y tres heridos

El coronel Daniel Gutiérrez explicó que la medida se modificó con el objetivo de no afectar a los familiares que ya tenían programadas sus visitas con varios días de anticipación. Sin embargo, destacó que se reforzarán las medidas de seguridad en los penales de Bogotá y Valle del Cauca tras los recientes hechos violentos.

Le puede interesar: Un dragoneante del Inpec muerto y otro herido tras ataque armado en Palmira

El 3 de octubre se registró un ataque sicarial en inmediaciones de la cárcel La Modelo en Bogotá. Ese día, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que cuatro de sus funcionarios resultaron heridos.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra los dragoneantes en la zona.

Los funcionarios del Inpec que resultaron afectados fueron identificados como Jefferson Vásquez Páez, Carlos Martínez Navarrete y Miguel Muñoz Llano, quien murió tras el ataque. Aún no se ha revelado la identidad del cuarto herido.

Tras el atentado, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación coordinaron acciones para dar con el paradero de los responsables y reforzaron la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los heridos, con apoyo de unidades policiales.