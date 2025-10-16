Fiscalía no tiene investigaciones en curso contra el fiscal Mario Burgos por narcotráfico

La W conoció en primicia un documento que la Fiscalía General de la Nación envió al Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual recientemente le ordenó al presidente Gustavo Petro rectificarse de los señalamientos en contra del fiscal Mario Burgos.

El jefe de Estado, a través de múltiples trinos, tildó al funcionario judicial de tener nexos con el narcotráfico y utilizó calificativos como “subordinado de la mafia” y de “la junta del narcotráfico”.

El documento al que tuvo acceso La W fue determinante en el fallo de tutela y contradice directamente las acusaciones del presidente Gustavo Petro.

“De acuerdo con la verificación, se informa que estas noticias criminales corresponden a delitos distintos a los relacionados con narcotráfico o estructuras delictivas vinculadas a dicho fenómeno. Situación que adicionalmente se constató y confirmó con los despachos fiscales a cargo de los mismos”, señala el documento.

El informe aclara que las tres investigaciones que tiene activas el fiscal Burgos corresponden a otros hechos aislados, puntualmente a procesos iniciados por la defensa de Nicolás Petro en contra del funcionario judicial que lideró la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico, en su primera etapa.

El polémico narco uruguayo Sebastián Marset

Otro documento de la Fiscalía en poder de La W afirma que, en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que lideró Mario Burgos, no figura el nombre del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Dentro de la investigación adelantada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, no figura el señor Sebastián Marset, ni se ha adoptado decisión de fondo alguna respecto de él”, señala el documento.

