“Hubo desacato”: defensa del fiscal Mario Burgos no quedó satisfecha con la retractación de Petro

El abogado Juan Sebastián Rondón, representante del fiscal Mario Burgos, aseguró que el presidente Gustavo Petro no cumplió con los términos del fallo de tutela que le ordenaba rectificar varias afirmaciones hechas en redes sociales en contra del funcionario judicial.

“El presidente no acató el fallo de la forma en que fue dispuesta la decisión por parte del despacho”, afirmó Rondón, al señalar que la retractación publicada por Petro en la red X (antes Twitter) “no corresponde a lo exigido por la justicia”.

De acuerdo con el jurista, el mandatario debía reconocer de manera expresa que entregó información falsa cuando afirmó que el fiscal Burgos era un “subordinado de la mafia” y de la “junta del narcotráfico”; que había eliminado del proceso al ciudadano uruguayo Sebastián Marset en el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci; y que además habría torturado a Nicolás Petro durante la investigación en su contra.

“El presidente no dio una opinión, dio información falsa. El fallo le ordenaba aclararlo ante la opinión pública y no lo hizo”, insistió Rondón.

El abogado también cuestionó que en su comunicado, Petro haya insinuado que Burgos está siendo investigado por estos hechos, algo que, según él, es “completamente falso”.

“La Fiscalía General de la Nación aclaró que el doctor Burgos no tiene ninguna investigación por vínculos con mafias ni con ninguna junta del narcotráfico. Las únicas denuncias que cursan en su contra provienen de los abogados del presidente y de Nicolás Petro, relacionadas con el mismo proceso”, explicó.

Rondón enfatizó que el mandatario incumplió los plazos fijados por el juez. Inicialmente, se le otorgaron 48 horas para cumplir la rectificación en Consejo de Ministros televisado, y luego se concedieron cinco días adicionales antes de adoptar sanciones por desacato.

“Solo hasta el último minuto del plazo, el presidente publicó el mensaje en X. No lo hizo en Consejo de Ministros ni demostró haber solicitado a la CRC los espacios de divulgación pública para cumplir el fallo. Se trata de un incumplimiento deliberado”, aseguró el abogado.

Finalmente, la defensa de Burgos advirtió que la publicación de Petro “pretende confundir nuevamente a la opinión pública” y que el caso podría derivar en sanciones por desacato, entre ellas arresto o multa, si el juez considera que no se acató el fallo constitucional.