Fiscal del caso Nicolás Petro estalla y pide que se garantice “independencia y autonomía”

Este viernes 10 de octubre se conoció una carta que envió la fiscal Lucy Laborde, quien lleva el caso contra Nicolás Petro, en la que le pide a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que se le garantice independencia en sus procesos.

“Que se garantice la independencia funcional y autonomía técnica de esta delegada, conforme a los principios constitucionales y estatutarios que rigen la función de la Fiscalía General de la Nación”, dice la carta.

Asimismo, la fiscal Laborde solicitó que se le informe si existe alguna denuncia o investigación en su contra, tras las afirmaciones hechas por el abogado Alejandro Carranza, defensor del hijo del presidente.

“Que se informe oficialmente si existen denuncias o procesos en curso en mi contra, para ejercer las acciones y derechos correspondientes”, agrega el documento.

Por último, la fiscal Laborde expresó su molestia por la asignación de fiscales de apoyo sin su consentimiento y por un reciente trino del presidente Gustavo Petro referido al proceso.

Para la fiscal, esta situación “reviste especial gravedad, habida cuenta de que el señor presidente de la República, a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), publicó el 8 de octubre de 2025 un mensaje en el que afirma de manera expresa que existe una persecución en su contra, haciendo alusión que algunas de estas personas ‘ya están presas’”.

Además, advirtió que el mandatario “también efectuó declaraciones y publicaciones que coinciden con los requerimientos de la defensa, en las cuales se exige celeridad en las investigaciones supuestamente existentes en mi contra, las cuales se aclara emergen únicamente de denuncias temerarias promovidas por el propio investigado”.

