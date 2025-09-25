Ordenan que ‘Pipe Tuluá’ regrese a La Picota; defensa alegaba malas condiciones en estación Mártires

Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como ‘Pipe Tuluá’ y quien es solicitado en extradición por los Estados Unidos, ganó parcialmente una tutela ante un juzgado de Villanueva, La Guajira. Su defensa alegaba que no había condiciones óptimas en su actual centro de reclusión.

En la acción de tutela, la defensa de ‘Pipe Tuluá’ afirmó que “la PPL (persona privada de la libertad) ha recibido mensajes con amenazas, por lo que procedió a interponer denuncia formal por conducto de su abogado”.

El punto más importante de la tutela ponía de manifiesto que la estación Mártires de Bogotá “no reúne las condiciones mínimas para albergar a condenados solicitados en extradición”.

La decisión ordena que, en un término de 48 horas, ‘Pipe Tuluá’ sea trasladado de la estación de Policía Mártires en Bogotá al patio de extraditables en La Picota y permanezca allí hasta que la Corte Suprema de Justicia defina el futuro de su extradición. Tras presentar esos argumentos solicitaban que fuera enviado a la cárcel Rodrigo de Batidas en Santa Marta.

Una de las mayores críticas que hizo la defensa de Pipe Tuluá tiene que ver con la creación de un pabellón para la vigilancia de su cliente.

El juzgado concluyó que “no es posible sostener que el pabellón está adscrito al Complejo Carcelario de Bogotá y, a la vez, que se ubica físicamente en una estación de policía que no constituye un ERON”.

De este modo, agregó el juzgado, “la supuesta creación del pabellón externo no equivale al cumplimiento de la medida provisional, sino a un intento de formalizar administrativamente lo que en la realidad es un traslado irregular a un sitio no habilitado por la Constitución ni la ley para alojar condenados o extraditables”.

Fuentes del Inpec confirmaron que se presentará un recurso en contra de la orden.

