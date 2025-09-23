Solicitan cárcel para 8 presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba: hay dos policías

Montería

Por considerarlos un peligro para la sociedad, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre los que hay dos policías activos del departamento de Córdoba. Estas personas son procesadas por su supuesta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

Se trata de Danny Luz Marcelo Martínez, Jorge Alfredo Ortiz Luna, Kelly Johana Arias Guerra, Carlos Andrés Tejada Peñate, Rubén Emilio Mazo Gómez, Darwin López Arroyo y los patrulleros de la Policía, Jorge Ortiz Luna (adscrito a la Estación de Puerto Libertador) y Fabián Monsalve Rueda, quien hacía parte del esquema de seguridad del alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle. En ese sentido, el mandatario municipal ha solicitado garantías y pronunciamiento de las autoridades tras la captura del uniformado.

Sobre la presunta vinculación de los uniformados con la estructura armada ilegal, la Fiscalía detalló en audiencia que “de alguna forma omitían el deber de sus funciones, prestando colaboración a este grupo criminal con el fin de que este pudiera llevar a cabo sus acciones criminales. Estas personas presuntamente delinquen en los municipios de Planeta Rica, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré”.

Según la investigación, los procesados estarían bajo el mando de un hombre conocido como alias ‘Ányelo’, identificado como Jhonatan Restrepo Salazar, quien sería el presunto cabecilla de la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez.

Sobre el uniformado Ortiz Luna, el ente acusador indicó que “el rol que desempeñaba era importante, teniendo en cuenta que colaboraba con el accionar delictivo de miembros del Clan de Golfo, los cuales podían tener información en tiempo real (…) poniendo en riesgo no solamente a sus colaboradores de la Policía Nacional, sino también a otros miembros de la institución que por su rol llegaban a desarrollar diversas actividades de control, reuniones, labores investigativas y de inteligencia“.

Mientras, sobre Monsalve Rueda detalló que los hechos por los que se investiga se habrían registrado entre septiembre de 2023 y enero de 2024, en el municipio de Puerto Libertador, donde, al parecer, “habría suministrado información privilegiada al grupo criminal para que estuviera enterado de cualquier acción que pudiera afectar a los integrantes de esta organización ilegal”.

Frente a lo señalado, el próximo jueves 25 de septiembre, un juez con funciones de control de garantías definirá la solicitud realizada por la Fiscalía.

Entre tanto, los presuntos implicados no han aceptado los cargos imputados por el ente investigador. La bancada de la defensa finalizó su intervención el pasado 22 de septiembre en Montería, controvirtiendo los planteamientos expuestos en las audiencias preliminares.

Cabe recordar que, las capturas se adelantaron el 9 septiembre en los municipios de Planeta Rica y Montelíbano.

Reacciones de la Policía en Córdoba:

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, también reaccionó frente al caso y precisó que “este es un proceso que adelanta la Fiscalía, al parecer, estarían participando en la entrega de información de la fuerza pública a estos grupos organizador”.

Frente a la petición del alcalde de Planeta Rica, el uniformado dijo aclaró que “el alcalde no tiene nada que ver con esta investigación. Esto es un proceso interno policial, donde también fue capturado el comandante de la Estación de Puerto Libertador. Reitero, cualquiera de mis hombres puede ser permeado; pero ahí es donde actúa la contrainteligencia.

Según lo informado, en lo que va corrido del año cerca de 86 presuntos integrantes del Clan del Golfo han sido capturados en Córdoba.