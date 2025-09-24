Hombre salió de la cárcel y fue sorprendido intentando robar una moto en el centro de Bogotá

Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a un hombre en el centro de la ciudad que, en compañía de otro, intentaron robar mediante la modalidad de halado una motocicleta de una escuela de conducción.

Al capturado se le halló en su poder un elemento que utilizaba como llave maestra para romper el seguro de la motocicleta y así poder robarla.

Cabe señalar que este capturado, según las autoridades, “presenta antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones y hurto agravado”. Además, en el mes de abril de 2025, “habría salido de la cárcel luego de cumplir una condena de más de 12 años”.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

