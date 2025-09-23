Cárcel para hombre que atacó con arma de fuego a una mujer en un hurto en Barranquilla. Imagen de referencia.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que judicializó al supuesto responsable de atacar con un arma de fuego a una mujer en medio de un hurto en la capital del Atlántico.

Se trata de un hombre identificado como Francisco Alberto Ariza Paternina, alias ‘Hito’.

El sujeto tendría presunta responsabilidad en los hechos registrados el 12 de mayo de 2024, en Barranquilla (Atlántico), cuando arremetió contra la víctima, una mujer de 29 años, quien transitaba por una vía pública, para apoderarse de sus pertenencias.

Ante la gravedad del episodio, un fiscal de la Unidad de Vida le imputó los delitos homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Aunque durante el desarrollo de las audiencias, el hombre no aceptó los cargos, por disposición judicial cumplirá medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Según confirmaron las autoridades, el hecho violento se registró en el barrio Villate, cuando el ahora procesado, al parecer, le hurtó el celular a la mujer.

“Cuando la víctima se percata, le exige a Ariza Paternina que le devuelva el móvil y en ese momento habría accionado un arma de fuego en su contra causándole heridas”, señaló la Fiscalía.

Por lo sucedido, vecinos del sector trasladaron a la mujer hasta un centro asistencial donde se recuperó de las lesiones.

Por su parte, el señalado por el delito fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por la Policía Nacional en el sector de Villate.

