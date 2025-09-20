Cárcel para la turista británica que estranguló a otra con un cable de aspirador en España

El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, una localidad costera de Alicante (este de España), acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer británica detenida por supuestamente estrangular con el cable de una aspiradora a una amiga, también británica.

La detenida, de 64 ños, queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La mujer fue detenida el pasado jueves 18 de septiembre, por supuestamente, matar por estrangulamiento con el cable de una aspiradora a una compatriota, de 66, años cuando pasaban unos días en un apartamento de Benidorm.

El crimen ocurrió la noche del miércoles en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona muy frecuentada por los turistas británicos que visitan Benidorm.

Fue una tercera visitante del Reino Unido la que llamó al teléfono de emergencias 112 para avisar de que una amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.

Escuche W Radio en vivo: