Capturan a hermano de Jorge Hernando Uribe por su presunta responsabilidad en el crimen

Cali

Tras cinco meses de investigaciones por el asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe, las autoridades sorprendieron al confirmar la captura de su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado en el proceso judicial como presunto responsable.

Su detención se produjo en la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero de Cali, donde cumplía labores como jefe de Relaciones Públicas y Protocolo.

Hasta el momento no se conocen los cargos que enfrentará, pero las autoridades confirmaron que será presentado ante un juez de control de garantías, mientras avanza la investigación.

Jorge Hernando Uribe, había sido reportado como desaparecido el pasado 6 de abril y fue el mismo Juan Carlos Uribe, quien confirmó a través de sus redes sociales, que los restos óseos que fueron hallados en el corregimiento de Navarro de Cali, correspondían a su hermano.

Cabe recordar que por estos hechos ya había sido capturado Brayan Eduardo Garcés Peláez, como autor material del crimen.

Juan Carlos Uribe Bejarano, quien ahora es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, es un reconocido relacionista público de la región y en el pasado se desempeñó como jefe de protocolo de la Gobernación Valle y la Alcaldía de Cali.

Ahora, la tarea de las autoridades se centra en establecer cuáles habrían sido los móviles del homicidio, en caso de confirmarse que el hermano de la víctima fue el autor intelectual del crimen.