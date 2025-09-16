Polémica por decisión judicial que le dio casa por cárcel a Digno Palomino

Una fuerte polémica se generó en la capital del Atlántico por la decisión de un juez de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria a Digno Palomino, cabecilla de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’.

La sentencia fue emitida por el Juzgado 102 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, tras haberse declarado nula una medida de aseguramiento intramural que pesaba en su contra.

Esa última provocó que el proceso regresara a una etapa previa y se decidiera una nueva medida.

Dicha determinación se tomó durante una audiencia en la que, el juzgado aseguró que, la Fiscalía no logró probar que Digno Palomino acordara 17 crímenes a través de llamadas telefónicas.

Aunque el ente investigador apeló la decisión, el despacho ordenó la domiciliaria.

Cabe mencionar que, pese al beneficio, el jefe delincuencial se encuentra vinculado a otros procesos penales que lo obligarían a mantenerse en prisión.

