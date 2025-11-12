Corte Suprema autoriza extradición de alias ‘Pipe Tuluá’ a los Estados Unidos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, emitió concepto favorable y dio luz verde a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda criminal La Inmaculada, a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Los magistrados determinaron autorizar la extradición de ‘Tuluá’ conforme a las evidencias recaudadas por las autoridades de los Estados Unidos, propiamente de agentes de una Corte en Texas, donde se cuenta con pruebas y declaraciones de agentes encubiertos.

“MARÍN SILVA actuaba como director ejecutivo de La Inmaculada, lo que incluía la implementación y el logro de los objetivos de la organización. Esto incluía el transporte y la distribución de cargas de varios kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por Panamá y México, con distribución final a los Estados Unidos” señala la declaración del agente Wenceslao Sosa.

Además, indicaron que a Marín Silva no le aplica de ninguna forma la garantía de no extradición que fue creada para los excombatientes de las Farc y tampoco el hecho de que esté buscando una mesa de paz con el Gobierno puede incidir en que se negara la extradición.

“Se trata de decisiones con carácter administrativo, por cuya razón la Corte no queda vinculada a ellas al emitir el concepto, pues no confieren inmunidad judicial ni constituyen excepción adicional al régimen de entrega” señaló la Corte Suprema.

Ahora, la decisión final pasa al despacho del Presidente de la República para que tome la decisión final, la última palabra, sobre si autoriza o no la extradición de ‘Pipe Tuluá’ a los Estados Unidos.

