Australia dice que “ataque terrorista” en Sídney con 12 muertos fue contra comunidad judía

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos ha sido “un ataque terrorista”, que el gobierno local afirmó fue dirigido “contra la comunidad judía”.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

“A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista”, señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que “no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad”.

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación “apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis”, incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmó que “el objetivo fue la comunidad judía”.

“Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo”, declaró Minns en la misma comparecencia.