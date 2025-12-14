Actualidad

Varios muertos en accidente de bus en Segovia, Antioquia, que transportaba estudiantes

En el bus iban 40 personas, de las que se conoce van 16 fallecidas tras el grave accidente de tránsito.

Al menos 16 muertos en accidente de bus que transportaba estudiantes en Antioquia. Foto: Suministrada

En horas de la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, un bus que transportaba a 40 personas para una excursión escolar se accidentó en Remedios, Antioquia, dejando un saldo de más de 10 personas muertas y decenas heridas.

En el bus se transportaban los estudiantes graduados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de su excursión a Tolú.

Según informaciones preliminares, el bus se habría descarrilado de la vía, cayendo a un abismo de 20 metros. El vehículo quedó en pérdida total.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió un comunicado lamentando el accidente en la vía Segovia-Antioquia. Asimismo, señalaron que las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y confirma el número de víctimas fatales y lesionadas.

