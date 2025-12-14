Varios muertos en accidente de bus en Segovia, Antioquia, que transportaba estudiantes

Al menos 16 muertos en accidente de bus que transportaba estudiantes en Antioquia. Foto: Suministrada

En horas de la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, un bus que transportaba a 40 personas para una excursión escolar se accidentó en Remedios, Antioquia, dejando un saldo de más de 10 personas muertas y decenas heridas.

En el bus se transportaban los estudiantes graduados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de su excursión a Tolú.

Según informaciones preliminares, el bus se habría descarrilado de la vía, cayendo a un abismo de 20 metros. El vehículo quedó en pérdida total.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió un comunicado lamentando el accidente en la vía Segovia-Antioquia. Asimismo, señalaron que las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y confirma el número de víctimas fatales y lesionadas.

Escuche W Radio en vivo: