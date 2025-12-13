Explosión cerca de La Pintada, Antioquia, deja paso restringido en la vía: no hay personas heridas

Este 13 de diciembre de 2025, hacia las 3:00 horas, se registró una explosión en la malla vial en el kilómetro 79+650, sector Arquia, a aproximadamente 30 minutos del casco urbano de La Pintada.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la afectación se presentó en la unión de uno de los puentes, al parecer por la activación de un artefacto explosivo.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños a vehículos.

“Actualmente, la vía presenta paso restringido a un solo carril, regulado por personal de la concesión. En el lugar hacen presencia funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, verificando la información y adelantando las labores correspondientes”, precisaron las autoridades.

