Así fue la implosión EN VIVO de los puentes de la Avenida Americas con Calle 13 en Bogotá: video

Puentes de la avenida Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: IDU

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá transmitió este domingo, 12 de octubre, la implosión de los puentes de la avenida Américas con calle 13, localidad de Puente Aranda.

Según mencionaron desde la Alcaldía Mayor, “esta acción reducirá el tiempo de obra y le dará una nueva cara a la calle 13”.

Además, las obras ya terminadas permitirán mejor la movilidad en este álgido punto de la capital colombiana.

Reviva cómo fue la implosión EN VIVO:

¿Habrá afectación para los vecinos del sector y en la movilidad?

José Luis Hurtado, gerente de la obra de la calle 13 en Bogotá, comentó en W Fin De Semana que para controlar el polvo tienen dispuestos tres carros de bomberos que rociarán agua.

Sobre la movilidad, explicó que están cerradas: avenida Américas, calle 13, carrera 50 y calle 6. Asimismo, mencionó que el tráfico de TransMilenio se retomará este mismo 12 de octubre.

Para el paso vehicular, la movilidad se retomará con normalidad el martes 14 de octubre a las 4:00 de la mañana.

