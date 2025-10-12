Todo listo para demolición controlada por implosión de puentes de la intersección de Puente Aranda
Los puentes caerán en 11 segundos, y serán retirados totalmente en dos meses
Bogotá
Este domingo 12 de octubre, a las 10:00 de la mañana, sonará la tercera y última alarma que anunciará la implosión, de los puentes que componen la intersección de Puente Aranda, conocidos como ‘El Pulpo’, donde convergen la calle Sexta, las Américas, la calle 13 y la carrera 50.
En los tableros y columnas de los puentes ya fue instalado el indugel, un gel industrial diseñado para realizar la detonación controlada. La activación de este material permitirá que las estructuras colapsen hacia su centro de gravedad.
Jornada de implosión el domingo
Desde las 7 de la mañana de este domingo 12 de octubre comenzará la evacuación de las personas. Habrá tres alarmas previas a la implosión para el inicio de la actividad: 9:30 de la mañana, 9:45 de la mañana y un minuto antes de la detonación.
Este domingo habrá tres anillos de seguridad:
- A 50 metros: no podrá haber personas, animales, ni bienes, por riesgo de fragmentos controlados.
- A 100 metros: habrá una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas.
- A 150 metros: solo podrá permanecer personal autorizado y equipos de emergencia como bomberos, policía y carrotanques.
- La implosión estará a cargo de ATILA, empresa con más de 25 años de experiencia en Colombia y 68 proyectos de implosión realizados, como la del Ministerio de Transporte.