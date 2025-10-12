Todo listo para demolición controlada por implosión de puentes de la intersección de Puente Aranda

Bogotá

Este domingo 12 de octubre, a las 10:00 de la mañana, sonará la tercera y última alarma que anunciará la implosión, de los puentes que componen la intersección de Puente Aranda, conocidos como ‘El Pulpo’, donde convergen la calle Sexta, las Américas, la calle 13 y la carrera 50.

En los tableros y columnas de los puentes ya fue instalado el indugel, un gel industrial diseñado para realizar la detonación controlada. La activación de este material permitirá que las estructuras colapsen hacia su centro de gravedad.

Jornada de implosión el domingo

Desde las 7 de la mañana de este domingo 12 de octubre comenzará la evacuación de las personas. Habrá tres alarmas previas a la implosión para el inicio de la actividad: 9:30 de la mañana, 9:45 de la mañana y un minuto antes de la detonación.

Este domingo habrá tres anillos de seguridad: