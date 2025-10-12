En fotos: así se ve la avenida Américas con calle 13 tras implosión de puentes en Bogotá

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada

Bogotá

En la mañana de este 12 de octubre se realizó la implosión controlada de los puentes en la avenida Américas con calle 13 en el occidente de Bogotá. Por varios minutos, sonaron alarmas que alertaban a las personas sobre este hecho.

Alrededor de 11:00 de la mañana y en tan solo cuatro segundos los puentes, por el que en el algún momento pasaron millones de personas, quedaron en el suelo.

En conversación con W Fin De Semana, José Luis Hurtado, gerente de la obra de la calle 13 en Bogotá explicó que este es un proyecto necesario para mejorar la movilidad en ese punto crítico de la ciudad.

Asimismo, aseguró que esta nueva obra tiene un valor de 477.000 millones de pesos y demorará 30 meses en total: la entrega será en enero de 2028.

Vea en fotos cómo fue la implosión de los puentes de la calle 13 con Américas en Bogotá:

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada Ampliar

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada Ampliar

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada Ampliar

Implosión de puentes en avenida Las Américas con calle 13 en Bogotá. Foto: Suministrada Ampliar

