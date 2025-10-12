Puentes en la calle 13 con avenida Américas de Bogotá. Foto: IDU

Así será la implosión de los puentes en la calle 13 con avenida Américas de Bogotá

José Luis Hurtado, gerente de la obra de la calle 13 en Bogotá, explicó en W Fin De Semana cómo se realizará la implosión de los puentes sobre la avenida Las Américas en la capital colombiana.

Mencionó que este es un proyecto, de 477.000 millones de pesos, necesario para mejorar la movilidad en ese punto Bogotá. En total, la nueva obra demorará 26 meses de construcción más otros cuatro de entrega, por lo que se espera que se entregue en enero de 2028.

Para la implosión, señaló que desde hace varios días sacaron de funcionamiento los puentes, con el fin de colocar los explosivos para la detonación.

¿Cuántas personas estarán presenciando la implosión?

Mencionó que serán alrededor de 500 personas, “entre el equipo de la constructora, del subcontratista, Policía Nacional, Ejército y demás empresas”.

¿Habrá afectación para los vecinos del sector y en la movilidad?

Hurtado comentó que para controlar el polvo tienen dispuestos tres carros de bomberos que rociarán agua.

Sobre la movilidad, explicó que están cerradas: avenida Américas, calle 13, carrera 50 y calle 6. Asimismo, mencionó que el tráfico de TransMilenio se retomará este mismo 12 de octubre.

Para el paso vehicular, la movilidad se retomará con normalidad el martes 14 de octubre a las 4:00 de la mañana.

Escuche la entrevista aquí:

