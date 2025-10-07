Regiones

Capturan al jefe de bomberos de Itagüí, Antioquia, por presuntas irregularidades en contratos

La investigación comenzó tras denuncias presentadas por la veeduría ‘Todos por Medellín’.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / Jub Rubjob

En un operativo liderado por la Fiscalía y la Dijín, fue capturado Misael Cadavid, jefe de bomberos del municipio de Itagüí, Antioquia. La diligencia estaría relacionada con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Cuerpo de Bomberos y el Área Metropolitana entre 2020 y 2022.

De acuerdo con la información conocida, se habría generado un posible detrimento de 2.480 millones de pesos mediante sobrecostos y servicios no ejecutados. La investigación comenzó tras denuncias presentadas por la veeduría Todos por Medellín, que advirtió irregularidades en la compra de kits y en la contratación de conferencias para otros cuerpos de bomberos.

La decisión judicial también condujo a la captura de María Yaneth Rúa García, quien se desempeñó como supervisora de esos contratos interadministrativos.

