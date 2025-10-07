Capturan al jefe de bomberos de Itagüí, Antioquia, por presuntas irregularidades en contratos

En un operativo liderado por la Fiscalía y la Dijín, fue capturado Misael Cadavid, jefe de bomberos del municipio de Itagüí, Antioquia. La diligencia estaría relacionada con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Cuerpo de Bomberos y el Área Metropolitana entre 2020 y 2022.

De acuerdo con la información conocida, se habría generado un posible detrimento de 2.480 millones de pesos mediante sobrecostos y servicios no ejecutados. La investigación comenzó tras denuncias presentadas por la veeduría Todos por Medellín, que advirtió irregularidades en la compra de kits y en la contratación de conferencias para otros cuerpos de bomberos.

La decisión judicial también condujo a la captura de María Yaneth Rúa García, quien se desempeñó como supervisora de esos contratos interadministrativos.