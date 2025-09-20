Escape de gas en el centro de Pereira alertó a la comunidad: Bomberos controló la situación

Pereira

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira atendió una emergencia generada por un escape de gas natural en la carrera 10 bis, sector comprendido entre las calles 28 y 29.

El hecho se presentó debido a la ruptura de una tubería de cuatro pulgadas, ocasionada por la manipulación indebida de una pulidora durante labores en la zona.

Hasta el lugar acudieron cinco unidades con una máquina, que controlaron la situación. Alejandro Rave, jefe de operaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, explicó que, aunque no se registraron personas lesionadas, se decidió de forma preventiva evacuar a los habitantes de las viviendas cercanas.

“Se recibió una llamada por un escape de gas, esta emergencia fue causada por la ruptura de un tubo de 4 pulgadas debido a un trabajo que estaban realizando en las afueras de una vivienda. Se trasladaron cinco unidades y una máquina debido a la magnitud del incidente. Se realizó la evacuación de las personas de las viviendas contiguas y se hace un llamado a la comunidad a tener prevención y precaución a la hora de realizar cualquier tipo de actividad o mantenimiento locativo de nuestras viviendas o locales.”

Asimismo, se estableció el cierre total de la carrera 10 bis entre calles 28 y 29, y de la calle 28 entre las carreras 10 y 11, con el propósito de evitar cualquier riesgo adicional.

La respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos permitió controlar la emergencia y le señalaron a la ciudadanía sobre la importancia de realizar trabajos de construcción o reparación con las debidas medidas de seguridad.