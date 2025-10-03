TransMilenio anunció pasajes gratis para octubre: ¿Cómo saber si es beneficiario? Requisitos

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá inicia la entrega de pasajes gratis en TransMilenio para el mes de octubre de 2025.

El beneficio busca facilitar el acceso a la movilidad de personas con discapacidad, personas mayores de 62 años y hogares clasificados en pobreza moderada o extrema según el Sisbén IV.

Según detalló la Alcaldía de Bogotá, se hizo una inversión superior a los $10.000 millones para beneficiar a más de 800.000 personas, consolidando este apoyo como una de las herramientas más sólidas de movilidad digna e inclusión social en la ciudad.

¿Quiénes son los beneficiarios de los pasajes gratis de TransMilenio?

Personas con discapacidad: 168.000 beneficiarios. Personas mayores de 62 años: 361.000 beneficiarios. Personas en pobreza (Sisbén IV): 227.000 beneficiarios.

¿Cómo se asigna este beneficio?

Es clave tener en cuenta que la cantidad de pasajes gratis asignados a las personas en condición de pobreza, varía según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias (Sisbén).

La asignación se realizará con base en los criterios definidos por el Sisbén IV y en las condiciones de vulnerabilidad registradas en bases de datos oficiales del Distrito.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Para verificar si usted o algún miembro de tu familia ya es beneficiario, ingrese a: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

Además, puede obtener información en las redes sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en la línea 601 380 8330 (opción 6) o acercándose a cualquiera de las 16 subdirecciones locales.

¿Cómo hacer la activación de los pasajes de TransMilenio?

Las personas deberán acercarse a las taquillas o puntos automáticos con pantalla, que se encuentran en las estaciones y portales de TransMilenio.

Para activarla en las taquillas deberá:

Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio.

Para activarla en los puntos automáticos con pantalla siga los siguientes pasos:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.

Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Verificar el número de pasajes asignados.

Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.

En ese sentido, la Alcaldía busca ayudar a reducir el gasto en la ciudad para quienes más lo necesitan.

¿Qué debe presentar para personalizar la tarjeta?

Como requisitos necesarios para realizar la personalización, deberá llevar con usted los siguientes documentos:

Si es mayor de edad, lo único que se le pedirá es la cédula o un documento de identificación con foto. Si usted ya cuenta con una tarjeta básica TuLlave, el proceso de la personalización es gratis, de lo contrario, deberá cancelar el valor de la nueva tarjeta que es de 8.000 pesos.

En llegado al caso de que el usuario sea menor de edad, tendrá que presentar un documento de identificación vigente, ya sea la tarjeta de identidad o el registro civil de nacimiento. También deberá llevar la cédula del padre, madre o tutor legal/responsable, además de un certificado de EPS o un certificado de documento base de la registraduría.

Para que los extranjeros residentes en Colombia puedan acceder a la personalización, deberá presentar la cédula de extranjería colombiana, un pasaporte vigente y un documento vigente por Migración Colombia.

¿Qué beneficios obtiene por personalizar la tarjeta?

Transbordo: en llegado al caso de necesitar transbordo para llegar a su destino, no se le cobrará la segunda ruta en un rango de tiempo de 125 minutos (2 horas y 5 minutos) Viaje a crédito: posibilidad de utilizar el servicio de transporte aun cuando no tenga saldo en la tarjeta. El sistema le fiará el valor máximo de dos viajes. Protección de saldo: en caso de pérdida, robo o daño, el usuario podrá bloquear la tarjeta y no perder el saldo disponible.







