Avance de obras en la avenida 68 llegan al 70%

Avance en obras avenida 68 según el IDU. Foto tomada de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un avance en las obras de la nueva troncal de TransMilenio que transitará por la Avenida 68, la más grande del sistema de transporte de la capital del país.

Lea también: Hasta el 2027 estará lista la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 en Bogotá

El mandatario aseguró que varios problemas que se venían registrando en los nueve tramos de la obra se están solucionando, lo que permite tener un avance general de la obra de un 70 por ciento, “se ha logrado activándonos con los contratistas, en algunos casos avanzando en algunos procesos de sanción, en otros casos, ellos han logrado conseguir recursos porque estaban quedándose sin recursos” afirmó.

El alcalde informó que este año se habilitará el primer tramo de la obra, el Grupo 5 ubicado al sur del parque Metropolitano Simón Bolívar será entregado al término de 2025, así mismo dijo que en 2026 se entregarán otros 5 grupos que son el 2, 3, 4, 6 y 9.

Le puede interesar: Secretaría de Movilidad mantiene el límite de velocidad en 50 km/h en Bogotá

La administración distrital finalmente aseguró que para el año 2027 se entregarán los tramos 1, 7 y 8, de esta manera quedará habilitada la troncal más grande del sistema Transmilenio de Bogotá.