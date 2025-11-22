Estos fueron los acuerdos que permitieron levantar el bloqueo en la vía nacional Córdoba - Urabá antioqueño

A través de un comunicado, la Gobernación de Córdoba reveló los alcances de los acuerdos que permitieron levantar el bloqueo en la vía Los Córdobas - Arboletes (Antioquia), donde las comunidades impidieron el paso por más de 24 horas para exigir soluciones de fondo ante la crisis generada por la erosión costera. Además, se oponen a una variante propuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Tras lo expuesto, la administración departamental informó que “durante la jornada, representantes de la comunidad, autoridades locales y delegados de la administración departamental dialogaron de manera directa, logrando consensos que permitieron habilitar nuevamente el tránsito vehicular”.

En ese sentido, se estableció “una segunda sesión de trabajo que se realizará el próximo martes (25 de noviembre), donde serán socializados los acuerdos alcanzados ante el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta y representantes de la ANI”.

Le puede interesar: Comunidades bloquean vía que conecta a Córdoba con Antioquia: exigen soluciones ante erosión costera

Cabe recordar que, el bloqueo inició el pasado 20 de noviembre, a las 7:00 a.m. y se extendió hasta este viernes (21 de noviembre), a las 5:20p.m.