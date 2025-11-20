Montería

Comunidades bloquean vía que conecta a Córdoba con Antioquia: exigen soluciones ante erosión costera

Este fenómeno estaría amenazando una ruta nacional y al corregimiento de Puerto Rey.

Comunidades bloquean vía que conecta a Córdoba con Antioquia: exigen soluciones por erosión costera. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

Desde las 7:00 a.m. de este 20 de noviembre, se encuentra completamente bloqueado el paso que conecta a Córdoba con el Urabá antioqueño, a la altura del corregimiento de Puerto Rey, en Los Córdobas, donde las comunidades exigen soluciones de fondo para superar la erosión costera y se oponen a un desvío de la ruta que comunica con Arboletes, Antioquia.

No queremos que desvíen la carretera porque quedaríamos en nada en Puerto Rey. El desvío sería desde Los Córdobas, pasaría por La Barrancuda hasta llegar a la variante de Arboletes. Entonces, lo que estamos solicitando es que esos recursos destinados para el desvío se puedan invertir en espolones para que controlen esa erosión”, dijo Juan Gutiérrez, habitante de la vereda Minuto de Dios, zona rural de Los Córdobas.

Contexto en La W:

La W le ha hecho seguimiento a esta situación que tiene en riesgo a la vía que conecta a Córdoba con el Urabá antioqueño y al mismo corregimiento de Puerto de Rey. El pasado 22 de julio se realizó un Consejo Departamental de Gestión de Riesgo Extraordinario en Los Córdobas, donde se hicieron anuncios, pero no se definieron acciones de fondo.

En ese momento, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, advirtió que el encuentro dejó más “preocupación porque no aterrizamos, no concretamos, no concluimos. Tenemos una necesidad inminente: primero, proteger a las comunidades de Puerto Rey y el Minuto de Dios y, segundo, la vía que nos comunica con el departamento de Antioquia”.

Erosión tiene en riesgo vía nacional. Foto: cortesía Alcaldía de Los Córdobas.

Erosión en Los Córdobas. Foto: La W/Claudia Hernández.

Erosión en Los Córdobas, Córdoba. Foto: La W/Claudia Hernández.

