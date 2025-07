Un pueblo y una vía nacional en riesgo inminente por erosión costera en Córdoba

Montería

Un pueblo completo y una vía nacional serían el “blanco” de la erosión costera en el municipio de Los Córdobas, perteneciente al departamento de Córdoba. Hasta este punto, llegó W Radio para conocer la crisis que enfrentan las comunidades.

En el recorrido, los habitantes de la vereda Minuto de Dios, en el corregimiento Puerto Rey, advirtieron que la erosión no da tregua, pues lo que antes era tierra, hoy se encuentra bajo agua.

“Puerto Rey era un pueblo que estaba ubicado en la Punta del Rey, pero ya ha sido desplazado tres veces de donde estaba, porque el mar ha acabado con el territorio”, dijo Daniel Valverde, habitante de la vereda Minuto de Dios.

Erosión en Los Córdoba.

Por su parte, Lucía Pérez, quien habita desde hace 30 años en el corregimiento Puerto Rey, sostuvo que la incertidumbre se intensifica con el pasar de los días.

“Esto era grandísimo, pegaba con una puntica que se ve al fondo del mar, todo eso era Puerto Rey. Nos da tristeza ver cómo nos tienen abandonados, están dejando que el mar se lleve al pueblito, un pueblito que era tan sabroso para vivir”, sostuvo con tristeza Lucía Pérez.

Mientras, Simona Cavadía, es una mujer de 83 años, quien se resiste a abandonar la zona, pese a que el mar se le ha llevado dos viviendas.

“El mar se me ha llevado dos casas en 15 años, hoy estoy en la calle, pagando arriendo. A mi edad no es para andar así, por eso le pido al Gobierno que me pueda dar un ranchito para pasar mis últimos días”, sostuvo.

Exigimos intervención urgente por parte de los gobiernos: habitantes de Puerto Rey

Gladys Urango, es otra de las afectadas, en diálogo con La W, dijo que su vivienda se encuentra a unos 15 metros del mar, lo cual mantiene la preocupación porque las intervenciones para mitigar la emergencia generada por la erosión son prácticamente nulas.

“El mar se ha llevado dos calles, necesitamos que se pongan la mano en el pecho porque somos una comunidad pobre. Si el mar se nos lleva las casas no tenemos dónde comprar un lote. Necesitamos que nos colaboren así sea con un espolón, nosotros somos agradecidos (…) El mar se ha llevado más de 50 viviendas”, precisó Gladys Urango.

Entre tanto, la líder del Minuto de Dios, Nelsy Cruz, manifestó que un alto porcentaje de la población es desplazada por la violencia, pero hoy la amenaza la representa la misma naturaleza.

“Estamos recibiendo una afectación hace mucho rato, vienen gobiernos, pasan gobiernos y siempre la misma necesidad. Queremos que nuestro Gobierno Nacional, gobierno departamental y municipal, mitiguen esta problemática para que no sigan colapsando nuestras casas”, señaló.

Al mismo llamado se sumó Juan Gutiérrez, quien sostiene que cerca de 40 familias se han ido por miedo a la problemática.

“Queremos que el Gobierno nos ayude (…) no tenemos para dónde irnos”, puntualizó.

La vía nacional Córdoba – Arboletes, Antioquia se ha convertido en muro de contención: autoridades

La importante vía que conecta a Córdoba con Arboletes (Antioquia), a la altura del corregimiento Puerto Rey, representaría un peligro para quienes a diario transitan el punto crítico, según advierte la comunidad. El paso se habría convertido en el “muro de contención” del mar.

“Esto es un peligro, incluso, el agua está socavando la vía; vemos accidentes por motivos de la carretera mojada”, indicó Darwin Ladeus Mejía, transportador.

En ese sentido, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, dijo que “es supremamente importante proteger esta vía, son 200 metros y con un enrocado podemos evitar que el departamento de Córdoba y Antioquia queden aislados. Es por eso que nos preocupa la negativa de la Gobernación de Córdoba de recibir la licencia ambiental ya existente, con la que desarrollaron las actividades de mitigación de Arboletes, municipio vecino”.

Vía Córdoba - Arboletes (Antioquia).

La emergencia motivó la realización de un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Extraordinario el pasado 22 de julio, donde una vez más se expuso la problemática, se hicieron anuncios; pero no se definieron obras tendientes a mitigar la crisis o solucionar la situación de fondo.

“La vía se ha vuelto la contención del agua, se ha venido erosionando toda la zona. Eso es lo que estamos solicitando al Gobierno Nacional, que se estudie la posibilidad de adelantar obras de mitigación y no se siga erosionando la vía y no se siga afectando la población de este corregimiento”, sostuvo Andrés Silva, asesor del despacho del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien presidió el encuentro que contó con representación del orden nacional, departamental, municipal, entidades como CAR – CVS, Concesión Ruta al Mar y otras.

Sobre el encuentro, el alcalde de Los Córdobas, enfatizó en que dejó más preocupación que satisfacción.

“Preocupación porque no aterrizamos, no concretamos, no concluimos. Tenemos una necesidad inminente: primero, proteger a las comunidades de Puerto Rey y el Minuto de Dios y, segundo, la vía que nos comunica con el departamento de Antioquia”, puntualizó.

Sobre las comunidades en riesgo, de momento, se resolvió la reubicación de unas 18 familias. Sin embargo, para proceder con este paso, la Gobernación de Córdoba informó que requieren el lote, el cual debería donar la Alcaldía de Los Córdobas.

Defensa Civil advierte que la problemática es en todo el Caribe colombiano:

“Hay más de 58 puntos críticos en toda la Costa colombiana. En nuestros municipios costeros hay puntos críticos que están siendo objeto de estudio y serán intervenidos cuando se aprueben los proyectos presentados. En este caso de Los Córdobas, hay dos caminos: uno está relacionado con la continuidad de una licencia ambiental que se inició con la obra que hicieron en Arboletes (Antioquia) o realizar nuevos estudios para lograr una nueva licencia”, detalló el mayor Raúl Gómez, director de la Defensa Civil.