Reportan bloqueo de más de 24 horas en la vía nacional Córdoba – Urabá antioqueño. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

Las comunidades del municipio de Los Córdobas mantienen el bloqueo en la vía Córdoba – Urabá antioqueño, a la altura del corregimiento Puerto Rey, donde exigen soluciones que frenen o controlen la erosión costera y se oponen a un desvío de la ruta que conectaría a Los Córdobas con Arboletes (Antioquia). La protesta superó las 24 horas y el trancón es monumental en el importante paso nacional.

Frente a la situación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que “hace unos días convocamos mesa con el Gobierno Nacional y concesiones para este y otros temas”.

Contexto en La W: Comunidades bloquean vía que conecta a Córdoba con Antioquia: exigen soluciones ante erosión costera

De acuerdo con los manifestantes, la erosión se estaría devorando a la vía Los Córdobas – Arboletes y al corregimiento de Puerto Rey. En ese sentido, advirtieron que aún no se conocen acciones contundentes para hacerle frente a la crisis que afecta a cientos de familias.

Por su parte, el alcalde de Los Córdobas, Juan Carlos Yances, dijo que este 21 de noviembre entregaría un informe de la crisis generada por la erosión marina y la protesta de las comunidades.