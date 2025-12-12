Así actuaba la banda ‘PPP’ en Bogotá: se hacían pasar por estudiantes para generar caos

Este viernes 12 de diciembre, las autoridades de Bogotá, lideradas por el alcalde Carlos Fernando Galán, dieron detalles de la captura de 11 personas acusadas de terrorismo luego de generar actos vandálicos en diferentes puntos de la capital.

Así lo anunció el alcalde Galán:

“Hoy entregamos resultados contundentes. Hoy le damos resultados a Bogotá. Luego de más de un año de investigación fueron capturados por orden judicial 11 integrantes de un movimiento radical autodenominado PPP, que sería responsables de al menos 28 actos vandálicos en la ciudad”.

Según las autoridades, el modus operandi de los ‘PPP’, (Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo), consistía en ingresar con falsos carnés a diferentes universidades públicas para hacerse pasar por estudiantes. Luego de esto, se reunían y ubicaban puntos estratégicos para cambiarse de ropa y usar overoles, máscaras y capuchas.

Posteriormente, elaboraban artefactos artesanales explosivos como papas bombas y molotov, que utilizaban para vandalizar estaciones de TransMilenio, buses del SITP y atacar a la fuerza pública.

“La captura de 11 integrantes del grupo criminal denominado ‘PPP’ se realizó después de tres diligencias de allanamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. Hay que dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban era generar el caos”, agregó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Además, estos hombres y mujeres usaban capuchas, máscaras, guantes y bolsas plásticas en los zapatos para evitar ser identificados por las autoridades. De igual manera, se comunicaban por mensajería instantánea usando las redes sociales para convocar a los integrantes y generar actos violentos.

Entre los 11 capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Salvatore’, encargado de convocar los actos vandálicos y ordenar qué integrantes debían llevar los artefactos peligrosos.

La investigación permitió establecer que este hombre estaría vinculado a diez hechos vandálicos en los años 2024 y 2025, donde fueron incinerados varios buses del SITP, vehículos institucionales y se causó daño a la infraestructura de la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio.

Alias ‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’ eran los coordinadores, quienes se encargaban de llevar elementos como gasolina o material explosivo, para posteriormente ser lanzados en los diferentes espacios violentos. De igual manera, ‘Tolima’ se encargaba de traer y comprar los explosivos desde Medellín, enviándolos en encomiendas para evitar el control de las autoridades.

“Hemos encontrado durante la propia investigación que parte de estas actividades son financiadas desde Medellín. Por eso cuando aquí decimos que Bogotá no es una isla es porque los sistemas criminales que hay en otras regiones fortaleciéndole con economías criminales, quieren sembrar el caos en la capital”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad.

Otros integrantes de los ‘PPP’ que fueron capturados son: ‘No Educado’, responsable de la quema de un bus frente a la sede de la Universidad Distrital de Ciudad Bolívar en 2024; ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’.

El secretario concluyó:

“A todos les fueron imputados los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial agravado, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público”.

