Aerocivil anunció normalización en la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Cerca de 4.000 viajeros fueron afectados por cuenta de un incidente registrado en horas de la mañana en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, cuando un vuelo de carga de Aerosucre registró una falla en el tren de aterrizaje, lo que generó el cierre temporal del aeropuerto.

En ese momento y en coordinación con las autoridades aeronáuticas aerolíneas como Avianca, Latam y Wingo iniciaron un plan de contingencia que incluía entre otras cosas la reubicación en vuelos hacia Santa Marta o Cartagena y posterior transporte terrestre hacia Barranquilla y transporte desde la capital del Atlántico hacialos aeropuertos del Caribe para quienes viajaran desde esa ciudad, además de reubicación en otros vuelos sin costo adicional.

Sin embargo, hacia las 11: 23 de la mañana fue habilitada la pista del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras el cierre del mismo durante toda la mañana del viernes dejando un total de 24 vuelos afectados en el transcurso de la mañana.

La Aerocivil pidió que teniendo en cuenta que muchas personas están viajando desde Bogotá hacia la capital del Atlántico para ver la final de ida del fútbol colombiano entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, los usuarios deben consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios.

