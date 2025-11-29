El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Alrededor de 14.000 pasajeros se verán afectados” en Colombia: Aerocivil por suspensión de vuelos

El coronel Andrés Felipe Otero, director Aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar acerca de la suspensión de vuelos de la flota Airbus (319, 320 y 321) en todo el mundo luego de que la empresa emitiera una alerta para la actualización del software de estas aeronaves.

“El software que controla uno de los aviones (Airbus) tuvo fallas por tormentas solares. Entonces Airbus tomó la decisión de parar a nivel mundial la flota de 319-320 y 321 y evitar que esa falla volviera a pasar”, explicó.

Afectación en Colombia

Mencionó que alrededor de 13.600 y 14.000 pasajeros se verán afectados en Colombia por la actualización del software.

¿Cuándo terminarán las actualizaciones para aviones que operan en Colombia?

Según el coronel, por día se realizará la actualización de 3 o 4 aviones, por lo que la Aeronáutica estima que la actualización total de la flota Airbus que opera en Colombia terminará el 8 de diciembre.

Además, recordó que a partir de este 29 de noviembre a las 8:00 de la noche todas las aeronaves deben quedar en tierra para el inicio del proceso.

¿Cómo se realizará la actualización del software de los Airbus?

El oficial aseguró que hay tres formas, aunque reconoció que esperan no tener que acceder a la última:

Actualización dentro del avión Llevando los aviones a tierra y colocarles un sistema Bajando el equipo del avión para enviarlo a la fábrica.

¿Cuáles son los riesgos si no se hace actualización del software?

Indicó que, aunque puede que los Airbus no presenten problemas y sea seguro viajar en ellos, es una medida preventiva por parte de la empresa.

Compensación para pasajeros de Avianca, Latam y JetSmart

“A partir del momento en que supimos de la nota de alerta por parte de Airbus se estableció un PMU donde se establecieron las posibilidades”:

Compañías que no usan esos aviones están recibiendo pasajeros que perdieron su vuelo. Los están reacomodando en otros vuelos.

Poder extender los tiquetes sin costo o cambios hasta por un plazo de 180 días.

Reintegro total del dinero

Finalmente, la Aeronáutica también dejó claro que otras aerolíneas que no usan la flota Airbus no podrán incrementar el precio de los tiquetes.

Escuche la entrevista completa aquí: