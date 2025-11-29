Aerocivil notifica que se deben suspender los vuelos de flota A320: estas son las aerolíneas afectadas

La Aeronáutica Civil les notificó a todas las aerolíneas que se deben suspender los vuelos de la flota Airbus A320 a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 7:00 de la noche, debido a que deben hacer una actualización del software.

De este modo, las aeronaves permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos obligatorios requeridos por el fabricante.

“La Aeronáutica Civil de Colombia, en coordinación con el Gobierno Nacional, se encuentra ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para asegurar el cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus. La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio”, señaló la entidad en un comunicado.

La entidad agregó que está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida y resaltó que brindará el apoyo necesario para garantizar que estos cambios se realicen en el menor tiempo posible.

Debido a esto, los pasajeros deben estar en contacto con sus aerolíneas para conocer las posibles afectaciones derivadas de estas medidas y ser informados sobre cualquier cambio en sus vuelos programados.

Al respecto, Avianca señaló que el 70% de su flota de aviones estará en tierra durante 10 días y cerró las ventas hasta el 8 de diciembre.

Le puede interesar: Aerocivil ordenó suspender todos los vuelos de flota A320: estas son las aerolíneas afectadas

“Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca”, señaló la aerolínea en un comunicado.

LATAM le dijo a esta emisora que en su caso hay un vuelo afectado: la ruta Bogotá–San Andrés, tanto en ida como en regreso. De resto, la operación continua normal.

Por su parte, JetSMART señaló que “solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por dicha entidad. Estas aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas”.

A ello agregó en un comunicado que “la aerolínea realizará las actualizaciones requeridas dentro de los plazos definidos, siguiendo los procedimientos indicados y en coordinación con sus equipos de ingeniería y mantenimiento, con la seguridad como su principal prioridad”.

En este sentido, afirmó que “no existe afectación en la operación de los vuelos de JetSMART Airlines, los cuales continúan desarrollándose según lo programado. En caso de que algún itinerario requiera ajustes, las personas afectadas serán contactadas directamente para recibir de manera oportuna alternativas de viaje”.

Escuche W Radio en vivo: