Avianca suspende vuelos desde y hacia Venezuela para brindar seguridad a pasajeros
La suspensión de vuelos de Avianca se da en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe. Estas son las recomendaciones de la aerolínea.
La empresa de aviación Avianca anunció que suspendió la venta y operación de los vuelos desde y hacia Venezuela por la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela -INAC- a raíz de la recomendación de Estados Unidos.
“Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”, señaló la empresa en un comunicado.
Eso sí, informó que ofrece las siguientes alternativas para quienes tengan reservas confirmadas:
- Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá, sin conexiones: reembolso proactivo.
- Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá con conexiones en un mismo tiquete: reembolso del segmento hacia/desde Venezuela y posibilidad de reembolso del tiquete completo.
La posibilidad de volar hacia o desde Cúcuta con condiciones especiales.
A ello agregó que espera que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucione favorablemente y reiteró su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.
Recordemos que la suspensión de vuelos se da por la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.
