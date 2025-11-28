Actualidad

Avianca suspende vuelos desde y hacia Venezuela para brindar seguridad a pasajeros

La suspensión de vuelos de Avianca se da en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe. Estas son las recomendaciones de la aerolínea.

Avianca. Foto: Getty Images

La empresa de aviación Avianca anunció que suspendió la venta y operación de los vuelos desde y hacia Venezuela por la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela -INAC- a raíz de la recomendación de Estados Unidos.

“Para la aerolínea, la prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”, señaló la empresa en un comunicado.

Eso sí, informó que ofrece las siguientes alternativas para quienes tengan reservas confirmadas:

  • Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá, sin conexiones: reembolso proactivo.
  • Clientes volando Bogotá-Caracas-Bogotá con conexiones en un mismo tiquete: reembolso del segmento hacia/desde Venezuela y posibilidad de reembolso del tiquete completo.

La posibilidad de volar hacia o desde Cúcuta con condiciones especiales.

A ello agregó que espera que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucione favorablemente y reiteró su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan.

Recordemos que la suspensión de vuelos se da por la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

