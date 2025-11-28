Actualidad

Avianca anuncia que el 70% de sus aviones estará en tierra por 10 días: esta es la razón

Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Estas son las recomendaciones para viajeros.

Avión de Avianca. FOTO: Getty Images

Avión de Avianca. FOTO: Getty Images / Marvin Samuel Tolentino Pineda

Avianca anunció que debido a una actualización del software, el 70% de su flota de aviones estará en tierra durante 10 días.

Frente a esto, la compañía ya empezó a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves de la familia A320 a nivel global con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio.

“Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Ante esto, la compañía advirtió que cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

“La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje”, agregó Avianca en un comunicado.

Finalmente, la compañía aseguró que su prioridad es garantizar la seguridad de sus pasajeros y equipo.

